Gabeira diz que Lava Jato viveu seu "enterro sem honras”

Colunista do Globo, Fernando Gabeira comentou a suspeição do ex-juiz que perseguiu o ex-presidente Lula edit

247 – "A Declaração da parcialidade de Moro decreta também o enterro sem honras da Lava Jato", disse o ex-deputado e jornalista Fernando Gabeira, em entrevista a Eduardo Kattah, do Estado de S.Paulo. "A decisão do Fachin ao julgar a incompetência de Curitiba foi uma tentativa de evitar mais estragos na Lava Jato caso Moro fosse considerado parcial. Parece que a estratégia fracassou. No caso da parcialidade de Moro, os processos recomeçam do zero e vão surgir novos recursos de outros acusados", disse ainda Gabeira.

