Gafe na Globo: pré-candidato do Avante diz que Macron é presidente da Argentina (vídeo)

247 - O deputado federal e pré-candidato do Avante ao Palácio do Planalto, André Janones, cometeu uma gafe durante um programa da GloboNews após ser questionado e errar o nome do presidente da Argentina, Alberto Fernández. Janones respondeu que seria "Macron", mas logo se corrige e afirma que o nome que comentou seria do mandatário da França. A reportagem é do portal UOL.

A entrevista completa do pré-candidato vai ao ar na noite de hoje, mas a emissora compartilhou um trecho da conversa. A gafe teve início após o jornalista Roberto d'Ávila perguntar qual é a "linha" do presidente argentino e como Janones enxerga o mandatário do país parceiro do Brasil.

Na sequência, Janones desconversou e comentou sobre uma fala que Bolsonaro (PL) teria dito em sua posse sobre a política externa brasileira.

"Na posse de Bolsonaro, eu te confesso, apesar de não tê-lo apoiado, me deu alguma esperança. Quando ele disse que 'o Brasil está livre das amarras políticas-ideológicas'. E ele citou principalmente a política externa. Isso não aconteceu e a gente só mudou o tipo de amarra. Era uma amarra ideológica da esquerda e depois passou a ser uma amarra ideológica da direita."

Janones completou que se vencer o pleito deste ano irá falar com todos os países e "buscar sempre aquilo que for melhor para o Brasil".

Então, Roberto d'Ávila interrompe o pré-candidato ao dizer que ele não o respondeu sobre a questão da Argentina. Janones rebate que "não tem uma análise profunda da Argentina hoje".

Depois, o jornalista questiona se o parlamentar sabe quem é o presidente da Argentina e Janones diz que sim. D'Ávila reforça o questionamento de quem seria o mandatário do país vizinho, e o presidenciável declara:

🇫🇷🇦🇷 Pré-candidato à Presidência da República, André Janones, diz na GloboNews que Macron é o Presidente da Argentina:



Logo depois o deputado se deu conta que Macron é na verdade o atual Presidente da França.pic.twitter.com/2hNelRm1vZ — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) April 13, 2022

