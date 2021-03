Gagliasso: Folha faz enquete sobre decisão do STF, daqui a pouco irão perguntar se cloroquina serve para Covid

247 - O ator Bruno Gagliasso usou suas redes sociais nesta segunda-feira (22) para condenar a pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Data Folha para seguir com o linchamento midiático contra o ex-presidente Lula. No levantamento, a pesquisa diz que maioria da população rechaça a decisão do STF ao anular as sentenças proferidas no âmbito da operação Lava Jato.

"Ué? Pq a Folha de SP tá fazendo pesquisa de opinião sobre decisão do STF? Daqui a pouco vão perguntar o que o povo acha da prescrição de antitérmico pra febre ou cloroquina pra COVID? Não é questão técnica? O que tem a opinião do povo com isso?", questionou o ator.





A reportagem que publicou a pesquisa em nenhum momento aponta a visão de juristas internacionais e chefes de estado sobre as arbitrariedades cometidas contra Lula assim como sua liderança numa eventual eleição em 2022.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.