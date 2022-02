Gala da Festa da Primavera do CMG apresenta espírito da nova era da China

Apoie o 247

CRI - A Gala da Festa da Primavera de 2022 do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi realizada na noite dessa segunda-feira (31), véspera do Ano Novo Chinês.

Com uma atmosfera festiva e alegre, uma tela esférica de 720 graus foi instalada no salão da gala, com a utilização de recursos de XR e AR, para oferecer à audiência um show de alta conotação ideológica, artística e espetacular.

Até a meia-noite do dia 31, a taxa média de visualizações da gala na televisão havia chegado a 21,93%, e o número de visualizações via plataformas de novas mídias havia superado 4,9 bilhões, registrando uma alta significativa em comparação com o ano passado.

A gala transmitida via tela vertical, que foi realizada pela primeira vez na história do evento, havia atraído 200 milhões de visualizações, e o número de espectadores com idade de menos de 30 anos havia ultrapassado 50%. A emissão por esse formato também obteve 360 milhões de curtidas.

Mais de 600 veículos de imprensa de mais de 170 países e regiões, tais como Estados Unidos, Canadá, França, Rússia, Brasil e Índia, realizaram transmissões ao vivo ou coberturas sobre a gala. A audiência no exterior superou 35,24 milhões de visualizações, 16,58 milhões a mais que a de 2021.

Com apresentação de cantos, danças e outros tipos de programas, o show combinou a demonstração da cultura tradicional e panoramas da nova era da China, com foco nos temas como o centenário da fundação do Partido Comunista da China, a revitalização da zona rural, a ecocivilização, os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing e a missão espacial do país.

