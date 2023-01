Gala do Festival da Primavera atinge audiência recorde de 16.216 bilhões

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Gala do Festival da Primavera de 2023 do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) atingiu uma audiência recorde de 16,216 bilhões em todas as plataformas. Mais de mil veículos de comunicação em 173 países e regiões transmitiram ao vivo e fizeram reportagens sobre o programa.

A própria Gala ou seu vídeo de promoção foram exibidos em 1.642 telões ao ar livre e em telas de cinema no exterior.

A CNN, através de seus canais domésticos e internacionais, bem como seu site e seus clientes, transmitiu vídeos promocionais e cartazes temáticos da Gala, atingindo mais de 395 milhões de usuários em todo o mundo.

Niconico, o maior site de vídeo do Japão, recorreu à interpretação simultânea para transmitir a Gala em japonês, com aproximadamente 130 mil espectadores online ao mesmo tempo e uma taxa de 93% de feedback positivo para o programa.

Até o dia 26 de janeiro, vídeos relacionados à Gala foram citados e transmitidos 1.767 vezes por 371 emissoras de TV em 69 países e regiões, entre as quais 54% são dos países-membros do G7 e 65% do G20.

O vídeo promocional da Gala estreou no telão da Nasdaq na Times Square, Nova Iorque, e Canada Place, em Vancouver. Também foi exibido nos jogos da NBA, assim como em atrações turísticas famosas e em 10 telões icônicos em todo o mundo.

O show de luzes do Ano Novo chinês organizado pelo CMG foi projetado pelo quarto ano consecutivo no Burj Khalifa em Dubai, o edifício mais alto do mundo, e na Praça do Marco Zero em Recife, pelo segundo ano consecutivo, além de iluminar pela primeira vez quase 100 marcos mundialmente conhecidos, como o Empire State Building nos Estados Unidos.

O CMG fez reportagens sobre a Gala através de plataformas em 68 idiomas. Seus repórteres e âncoras multilíngues apareceram em mais de 50 principais meios de comunicação no exterior para divulgar os destaques da Gala e os costumes tradicionais do Ano Novo chinês através de visitas a estúdios de mídia estrangeira, ligação ao vivo e entrevistas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.