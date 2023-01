Gala do Festival da Primavera é exibido em telas ao redor do mundo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Com o advento do Ano Novo Chinês, o vídeo de promoção da Gala da Festa da Primavera, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG), está chegando a mais de 1,6 mil telas externas e de cinema ao redor do mundo, iluminando uma série de pontos de referência em todo o mundo. Desta forma, a exibição convida o público de todo o planeta para celebrar o Ano do Coelho.

Pela primeira vez, as imagens são mostradas em 772 telas de cinema em cinco grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova Iorque e a capital Washington. A produção estreou na tela gigante do prédio da Nasdaq, bolsa de ações de tecnologia, na Times Square, e no Empire State Building, os dois em Nova Iorque, e no marco canadense Place, em Vancouver, no Canadá.

Pelo quarto ano consecutivo, o show de luz do Ano Novo chinês foi realizado no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai, e foi apresentado no aeroporto internacional da capital dos Emirados Árabes pelo terceiro ano consecutivo.

A Praça Mundial em Sidney, na Austrália, o Coliseu, em Roma, o Marco Zero em Recife, no Brasil, o edifício sede do Banco Comercial da Etiópia, o Porto de Victoria em Hong Kong e a Torre de Macau também foram iluminados pela Gala do Festival da Primavera, convidando moradores e turistas a sentirem o encanto da cultura chinesa.

Durante a festa, o CMG também organizará uma atividade temática no edifício-sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, e fará a transmissão ao vivo no teatro da prefeitura de Moscou e na Praça Mandela, na África do Sul.

Tradução: Zhu Jing

Revisão: Patrícia Comunello

