Gamer acusado por estupro de vulnerável hospedou vítima na casa dele

Metrópoles - Preso sob acusação de estupro de duas crianças , o gamer Raulino de Oliveira Maciel, o “Raulzito”, se aproximou de uma delas com o conhecimento e aprovação dos próprios pais da vítima.

De acordo com investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o influencer conquistou a confiança dos pais da criança antes de praticar o suposto abuso. Chegou inclusive a presentear a família com passagens aéreas do Rio de Janeiro para São Paulo, onde mantinha uma residência.

“Ele se aproveitava da confiança adquirida com os pais e quando ficava sozinho praticava os abusos”, revelou o delegado Adriano França, da DCAV.

