Gaspari critica PT por apoio inexistente a Ortega na Nicarágua e vê salto alto

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O colunista Elio Gaspari usou seu espaço na mídia corporativa para criticar o Partido dos Trabalhadores, em razão de um inexistente apoio à vitória de Daniel Ortega, na Nicarágua. "No último domingo o presidente Daniel Ortega, da Nicarágua, reelegeu-se pela quarta vez. Tem a mulher como vice e durante a campanha o governo prendeu sete postulantes. Nos últimos anos o regime sandinista produziu centenas de mortos e milhares de expatriados. Coroando esse processo, conseguiu 76% dos votos. Na segunda-feira, o secretário de relações internacionais do PT, Romênio Pereira, saudou o evento", escreveu ele, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Parecia que o comissariado se dissociaria das ditaduras de esquerda, mas a nota mostrou que há no PT correntes que vão no sentido oposto", prosseguiu. "Flertando com os Castro em Cuba, com Hugo Chávez na Venezuela e com Muamar Kadafi na Líbia, o comissariado ajudou a produzir Bolsonaro. Subindo num salto alto um ano antes da eleição, leva água para uma eventual reeleição do capitão. Se o gabinete do ódio quisesse redigir duas notícias falsas sobre a eleição da Nicarágua, não faria melhor", finalizou.

Gaspari menciona o tweet da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), mas não afirma que a mensagem desautorizou o secretário internacional , nem diz que a nota foi apagada.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE