Gaspari prevê queda de Guedes e sua troca por Pedro Guimarães

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Elio Gaspari prevê a queda do ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirma que agentes de mercado ainda "procuram preservar o czar da economia transformado em pinguim de geladeira". "Fazem isso porque temem que para seu lugar vá o voluntarioso Pedro Guimarães, presidente da Nossa Caixa, aquele que tem 15 armas", diz Gaspari, ao destacar a má repercussão da conta offshore aberta pelo ministro nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, onde ele aportou R$ 51 milhões, conforme o Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

O colunista destacou que o ministro "prometeu privatizações, entregou inflação, prometeu reformas, ofereceu as pedaladas dos precatórios". "Fracassou", continua.

Gaspari diz, no entanto, que "os milhões do ministro no paraíso caribenho foram um pretexto para as criaturas do pântano deixarem-no ao sol".

Paulo Guedes encarna o tipo latino-americano do endinheirado ambicioso e oportunista que chega ao poder com grandes planos, descobre que não tem espaço para realizá-los e aninha-se no conforto da cadeira".

