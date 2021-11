Gaspari usa crítica de Dilma ao Ocidente para atacar o Partido dos Trabalhadores

Apoie o 247

247 - O jornalista Elio Gaspari usou sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, para atacar a presidente deposta Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT em função de declarações sobre a China e a Nicarágua. No ataque, o colunista utilizou declarações feitas por eles para afirmar que “o declínio do PT foi influenciado pelos episódios em que se lambuzou".

No artigo, Gaspari diz que Lula,” bateu no cravo e acertou Ortega defendendo a alternância dos governantes no poder. Na ferradura, lembrou que Angela Merkel ficou 16 anos no poder. Adiante, repetiu o truque ao dizer que a democracia em Cuba depende do fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos. Nenhuma das duas coisas tem a ver com a outra.

“Dois dias depois, a ex-presidente Dilma Rousseff participava de um debate sobre o livro "China, o Socialismo do Século 21" e disse o seguinte: ‘A China representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais’". “Há sociedades ocidentais que passam por crises. Se algumas podem até estar em decadência, não são todas e, no conjunto, ela não é ‘absoluta’", escreve o colunista.

“Há no PT quem concorde com Dilma e Lula, e os dois podem dizer que governaram o Brasil por 13 anos sem agredir e nem mesmo ameaçar as instituições democráticas. O declínio do PT foi influenciado pelos episódios em que se lambuzou. Com poucas exceções, sua ala radical passou pessoalmente incólume pelas lambanças. Isso proporcionou-lhe uma autoridade moral nas discussões internas, mas não resultou numa linha que permita ao PT entrar numa campanha eleitoral com um pé num salto Sabrina e outro num Stiletto”, finaliza.

