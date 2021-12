Gazeta e RedeTV! são condenadas por exibir fake news com foto de homem como se fosse de chefe do PCC

Apoie o 247

247 - Gazeta e RedeTV! foram condenadas em primeira instância por utilizarem a foto de um anônimo como se fosse a de um líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) em jornais das emissoras. A decisão foi publicada nessa semana pela Justiça de São Paulo. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O fato ocorreu em outubro de 2020, quando um homem de Santos (SP) começou a receber informações de amigos e parentes de que uma foto antiga sua estava sendo veiculada nos jornais dos dois canais como se ele fosse André Oliveira Macedo, o André do Rap. André é considerado um dos líderes do PCC, e está foragido desde que foi solto em outubro de 2020.

No processo, ao qual a Folha teve acesso, o homem, que é funcionário público e barbeiro, relatou ter medo de que, com a confusão, alguém pudesse tentar "fazer justiça" com as próprias mãos e que ele fosse atacado.

