General Heleno parte para cima de Noblat: 'prega o caos, exemplo de morto-vivo'

Jornalista rebate: "Creio, general, que se pregasse o caos, não teria recebido do seu Exército a Medalha do Pacificador. Consulte a Abin. Vida longa, general. Sem fakenews" edit

247 - O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete da Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, usou o Twitter para atacar Ricardo Noblat, dizendo que o jornalista torce contra o governo e que "prega o caos".

"Noblat, viúva de triste passado, odeia o atual Governo. Prega o caos, a intriga e o fracasso do Brasil. Torce (pq será?) pela volta dos q acabaram com o País. Ele sim é o exemplo de morto-vivo, com prazo de validade vencido. Mente sobre a ABIN. Lamento estar em perfeita saúde", postou o chefe do GSI.

Noblat rebateu: "Não odeio o governo Bolsonaro. Como não odiei os governos passados. Critico-o, como fiz com os anteriores. Creio, general, que se pregasse o caos, não teria recebido do seu Exército a Medalha do Pacificador. Consulte a Abin. Vida longa, general. Sem fakenews".

A mensagem de Heleno era uma resposta ao artigo de Noblat publicado na Veja, intitulado "Os mortos-vivos do governo Bolsonaro vagam arrastando correntes", em que escreve o seguinte sobre Heleno: "é cedo para dizer que sua data de vencimento está à vista. Quando ele perdeu o comando da Agência Brasileira de Inteligência para um delegado do gosto dos filhos do presidente, perdeu a maior força que tinha. Virou uma espécie de dama de companhia de Bolsonaro. Uma dama de luxo".

"Mas enquanto tiver o apoio dos seus ex-colegas de farda, e a saúde permitir, ficará onde está. Os generais da ativa confiam no seu bom senso. Reconhecem nele a capacidade de barrar decisões bizarras que passam pela cabeça de Bolsonaro com frequência. Seu lugar já despertou a ambição de outras pessoas. Hoje, ninguém mais o inveja. Salvo um acidente, só sairá se quiser", diz ainda Noblat sobre o general.

Em um segundo tuíte, Heleno tenta esclarecer a frase sobre a saúde, explicando que se referia à dele própria, e não à do jornalista: "Para evitar má interpretação no twitt que publiquei: “...com prazo de validade vencido. Mente sobre a ABIN. Lamento estar em perfeita saúde.”Referia-me ao que escreveu Noblat sobre minha saúde: “...tiver o apoio dos seus ex-colegas de farda, e a saúde permitir,ficará onde estar.”

Não odeio o governo Bolsonaro. Como não odiei os governos passados. Critico-o, como fiz com os anteriores. Creio, general, que se pregasse o caos, não teria recebido do seu Exército a Medalha do Pacificador. Consulte a Abin. Vida longa, general. Sem fakenews. https://t.co/iPha0owv6A — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) February 5, 2020