Genro de Silvio Santos, ministro quer fazer propaganda de Bolsonaro em TVs da Alemanha e Espanha

Revista Fórum - O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), planeja criar campanhas publicitárias para melhorar a imagem de Jair Bolsonaro no mundo, com a veiculação das propagandas em canais de televisão principalmente na Europa. Os principais focos do genro de Silvio Santos são Espanha e Alemanha, onde Bolsonaro tem forte rejeição, principalmente por causa da política predatória do Meio Ambiente.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a ideia é enfatizar nos vídeos que o agronegócio brasileiro não é o responsável pelo avanço do desmatamento na Amazônia e mudar a percepção de que há um descontrole na área ambiental.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.