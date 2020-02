George Marques: ‘morto, Adriano leva informações preciosas’

247 - O jornalista George Marques alertou para a quantidade de informações que o miliciano morto Adriano da Nóbrega Silva poderia ter sobre uma supsota ligação da família bolsonaro com o assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e é citado em investigações sobre um esquema de corrupção no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio - o parlamentar era deputado estadual. Parentes dele trabalharam no gabinete do filho de Jair Bolsonaro.

"Agora toda vez que um bolsonarista ou antipetista citarem o caso Celso Daniel em referência ao PT ouvirá de pronto sobre a queima de arquivo de Adriano da Nóbrega. Cada um a seu tempo. Vivo Adriano sabia demais. Morto leva consigo informações preciosas para investigações", escreveu o jornalista no Twitter.





Agora toda vez que um bolsonarista ou antipetista citarem o caso Celso Daniel em referência ao PT ouvirá de pronto sobre a queima de arquivo de Adriano da Nóbrega. Cada um a seu tempo. Vivo Adriano sabia demais. Morto leva consigo informações preciosas para investigações. — George Marques (@GeorgMarques) February 9, 2020

No Brasil queima-se livros, arquivos e reputações. — George Marques (@GeorgMarques) February 9, 2020