"Getúlio e Lula são com certeza os políticos mais hábeis da história do Brasil", diz Juremir Machado

247 - O jornalista Juremir Machado, recentemente demitido do Correio do Povo, onde foi censurado pelo bispo e empresário Edir Macedo, dono da Record e do jornal gaúcho, afirmou à TV 247 que os ex-presidentes Lula (PT) e Getúlio Vargas são "os políticos mais hábeis da história do Brasil".

"Getúlio e Lula são certamente os políticos mais hábeis da história do Brasil, costuram alianças como ninguém", disse ele, autor de um livro -"Getúlio" - sobre a história de Vargas. "Isso apavora ainda mais as nossas elites".

Juremir falou do temor que a elite tinha diante de Vargas, o que se repete com Lula: "a direita ainda não está conformada com essa história de que o Lula vai ser candidato. Ela deve estar pensando assim: 'se for candidato não pode ser eleito. Se for eleito não pode tomar posse. Se tomar posse não pode governar'. O que ela vai fazer eu não sei, mas que ela sonha em fazer alguma coisa sonha".

