Gil do Vigor se emociona ao lembrar de como era a educação no governo Lula (vídeo)

247 - O ex-BBB Gil do Vigor participou de uma live na noite desta quarta-feira (1) com o ex-presidente Lula, organizada pela também ex-participante do reality show, Thelminha, e se emocionou ao lembrar das ações do petista na democratização do acesso ao ensino superior.

"Algumas pessoas tapam a visão para o que é óbvio e eu sou exemplo disso. Eu vim de escola pública e hoje estou num PHD. Isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar”, disse Gil.

Veja:

.@GildoVigor se emociona ao lembrar de como era a educação no Governo @LulaOficial: “Sou um exemplo disso, vim de escola pública e hj estou no PhD. Sou extremamente apaixonado e grato pelo Governo do presidente Lula, q pensou em quem precisava!”

Live Triangulando da @Thelminha pic.twitter.com/8zCVOGtZ8m — Natália Bonavides (@natbonavides) September 2, 2021

