Gilmar Mendes vira alvo deboche com piada de 5ª série na Jovem Pan (vídeo)

247 - Com deboche explícito que nada lembra a exerção do jornalismo, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes protagonizaram uma cena digna de 5ª série na Jovem Pan, que foi aplaudida pelos bolsonaristas.

No programa em questão, eles resolveram imitar os trejeitos do ministro decano do STF Gilmar Mendes, às gargalhadas.

O motivo da fúria dos extremistas enrustida como deboche ocorre após Mendes suspender a absurda cobrança de R$ 18 milhões em impostos feita contra Lula pela Procuradoria da Fazenda como também apontar possível crime de abuso de poder por parte do órgão.

Veja:

ANA, FIUZA E O AUGUSTO IMiTANDO O GILMAR MENDES..SENSACIONAL..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/OnBzjjRZae September 29, 2022

