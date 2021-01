Giovanna Ewbank pede impeachment de Bolsonaro: "não tem como esperar mais"

247 - A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank defendeu, nas redes sociais, neste sábado, 16, o impeachment de Jair Bolsonaro diante do descaso do governo com a pandemia do novo coronavírus, a economia e o meio ambiente.

Segundo ela, “não tem como esperar mais, colapso na saúde, milhares de mortes, meio ambiente em chamas, economia no chão”. A atriz ainda cobrou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

IMPEACHMENT JÁ! Não tem como esperar mais, colapso na saúde, milhares de mortes, meio ambiente em chamas, economia no chão...cadê você @RodrigoMaia ??? #ImpeachmentBolsonaroUrgente January 16, 2021

Na noite de sexta-feira, 15, o seu marido, o ator Bruno Gagliasso, fez uma série de postagens no Twitter pedindo "fora Bolsonaro" e afirmando que o governo "vai cair".

