Giro das 11 estreia quadro "Livres sem manicômios"

O programa inaugural acontece nesta quarta-feira às 12h ao vivo, no Giro das 11 e terá como tema: O que é a luta Antimanicomial e o que é a luta Antiproibicionista? E porque não existe uma sem a outra? E terá como convidados: Roque JR, escritor e membro do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e José Nilton, primeiro usuário do Brasil a ocupar a cadeira de presidente de um conselho de Políticas sobre álcool e outras drogas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O programa Giro das 11 estreia nesta quarta-feira (6) um novo quadro: ”Livres sem manicômios”. É um quadro protagonizado por usuários dos serviços de saúde mental militantes da luta antimanicomial que, por meio de suas vozes, trajetórias e resistências, buscarão contribuir para a discussão acerca dos desafios no seu campo de luta, denunciando os retrocessos sofridos pela contrarreforma psiquiátrica no Brasil e demonstrando toda a potencialidade e a radicalidade da luta antimanicomial e do seu projeto de sociedade.

Assim, temas como: “Se Bolsonaro é louco, porque investe tanto em hospício?” e ”Privatização do SUS, um caminho sem volta para barbárie”, serão conduzidos num bate-papo por experientes militantes da luta, como Laura Fusaro e José William Crispim Alves, uma vez ao mês, sempre às quartas-feiras, semeando um terreno fértil de debates, revisão de paradigmas, estigmas e preconceitos, demarcando o lugar de fala daqueles muitas vezes marginalizados e invisibilizados na própria esquerda e contribuindo para expandir o horizonte democrático do nosso campo político.

O programa inaugural acontece nesta quarta-feira às 12h ao vivo, no Giro das 11 e terá como tema: O que é a luta Antimanicomial e o que é a luta Antiproibicionista? E porque não existe uma sem a outra? E terá como convidados: Roque JR, escritor e membro do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e José Nilton, primeiro usuário do Brasil a ocupar a cadeira de presidente de um conselho de Políticas sobre álcool e outras drogas.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE