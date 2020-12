Gleisi: desonestidade da Folha é vergonhosa

Matéria no jornal Folha de S.Paulo disse que a inclusão dos negros nas universidades foi uma conquista de “década”, ignorando os feitos das gestões petistas na presidência. "Ignoram o papel que programas como Fies e Prouni, nos governos do PT, tiveram na inclusão de negras e negros", disse Gleisi Hoffmann edit

247 - Uma Matéria no jornal Folha de S.Paulo afirmou que a inclusão dos negros nas universidades foi uma conquista de uma “década”, ignorando os feitos das gestões petistas na presidência. A ação gerou diversas críticas nas redes sociais e a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), também classificou a ação como “desonesta”.





O ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, disse. “Lula, eu, Haddad, Paim, Mercadante e os (as) petistas de todas as galáxias, que construímos esta revolução, agradecemos a manchete da Folha. Só que ‘década’ não é sujeito. Vocês já viram ‘década’ fazendo alguma coisa? Nela transcorre alguma coisa que alguém faz. Ou não”.



O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi ministro da Educação de Lula, também criticou o título. “Pois é, Tarso. Prouni, expansão das federais (Reuni), Fies s/fiador, criação dos Institutos Federais, Novo Enem, SiSU, Lei de Cotas etc. , tudo isso foi a Década que fez. Os governos da época e o movimento negro estavam na arquibancada assistindo a Década trabalhar. #Decada2022”, argumentou.













