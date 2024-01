Gleisi entra na Justiça contra o Twitter após usuário vazar seus dados pessoais na plataforma

Apoie o 247

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) está processando o Twitter, na 12ª Vara Cível de Brasília, após um usuário da rede ter divulgado seus dados ilicitamente na plataforma, informa o blog do Ancelmo Gois no jornal O Globo.

De acordo com a parlamentar, além de seus dados pessoais, informações de familiares também foram publicadas pelo usuário em questão na rede social. O perfil também encaminha os usuários do Twitter a um site hospedado fora do Brasil, onde são exibidos dados como gastos com compras e até mesmo informações sobre vizinhos da deputada.

Gleisi afirma que tal comportamento "caracteriza nítida violação aos direitos de privacidade" e pede à Justiça uma liminar determinando a suspensão imediata do perfil e a remoção das postagens com os dados vazados.

