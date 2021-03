Gleisi: Folha quer "novo julgamento midiático" de Lula

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), condenou a pesquisa do Datafolha divulgada hoje (22), que não considera o ex-presidente Lula na disputa eleitoral de 2022.

Segundo a pesquisa, 57% dos brasileiros consideram justa a condenação de Lula na Lava Jato, mas não foi informado que o consenso jurídico é pela anulação de todos seus processos na Lava Jato, que constituem uma perseguição política.

Em outros levantamentos, Lula foi apontado como o candidato com menor rejeição e com as maiores chances de derrotar Jair Bolsonaro.

Para Gleisi, a Folha, dona do instituto de pesquisas, "tenta ressuscitar a suspeição em torno de Lula". Ela questiona se o jornal da família Frias não "quer um novo julgamento midiático".

Na edição de ontem e na pesquisa de hoje, Folha tenta ressuscitar a suspeição em torno de Lula, pela qual tanto trabalhou. Pq repetir uma pergunta de 4 anos atrás ao invés de pesquisar o cenário eleitoral de hoje? A Folha quer um novo julgamento midiático de Lula? March 22, 2021

