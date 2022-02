Gleisi Hoffmann sobre editorial do Estadão: “fez escolha difícil por Bolsonaro agora quer dar aula à oposição”

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, reagiu ao editorial do jornal O Estado de S. Paulo deste domingo (6). Em sua conta no Twitter Hoffmann disse que este foi mais um editorial ‘’desesperado” do Estadão, que “fez escolha difícil por Bolsonaro agora quer dar aula à oposição”.

“Domingo é dia de editorial desesperado no Estadão. Jornal que fez “escolha difícil” por Bolsonaro agora quer dar aula à oposição. O PT agradece, mas pra falar de Brasil, de democracia e de futuro, preferimos conversar com o povo”.