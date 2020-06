Glenn: ‘Bolsonaro contrabandeia Abraham Weintraub para os EUA’

247 - O editor do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, afirmou que Bolsonaro construiu a ida de Weintraub para os EUA de maneira clandestina. Ele diz que “ Bolsonaro está cada vez mais imerso em escândalos envolvendo seus familiares e seus aliados mais próximos”, e que “somente na última semana, diversas operações foram desencadeadas contra apoiadores, sua família e mesmo contra o próprio Presidente.”

A reportagem do site The Intercept Brasil lembra que “grandes ações de busca e apreensão, ordenadas pelo STF, foram deflagradas contra casas de blogueiros e youtubers apoiadores ferrenhos do presidente acusados de atividades antidemocráticas e disseminação de fake news; a ativista conhecida pelo pseudônimo Sara Winter, uma das Bolsonoristas suas apoiadoras mais fanáticas foi presa; sigilos bancários de uma dúzia de parlamentares afins ao governo foram levantados; e, no maior revés para a família, Fabrício Queiroz, que foi por mais de uma década assessor principal e motorista de Flávio Bolsonaro — e que estava foragido há mais de um ano, procurado por participação no esquema de rachadinha no gabinete do então Deputado, e por ligações com as milícias — foi finalmente encontrado (em uma casa do advogado da família Bolsonaro) e preso – na casa foram encontrados, sobre a lareira, bonecos de Tony Montana, personagem principal do filme Scarface, e um pôster do AI-5.”

A matéria ainda destaca que “em meio a tudo isso, o Ministro da Educação ultradireitista Abraham Weintraub foi demitido – ou “se demitiu” – na quinta-feira, após ser flagrado, no agora célebre vídeo da reunião ministerial, gritando que os ministros do STF deveriam ser presos, e ter participado em seguida, e sem máscara, de uma manifestação explicitamente antidemocrática contra o STF. Mesmo em um governo cujos ministros se atropelam em problemas de corrupção e toda sorte de humilhações — Bolsonaro está em seu terceiro Ministro da Saúde em quatro meses, no meio de uma pandemia, e seu quinto Secretário de Cultura (um deles foi demitido depois de repetir ipsis litteris partes de discursos de Josef Goebbels, Ministro da Propaganda nazista) — ainda assim Weintraub se sobressaiu como um retumbante fracasso e fonte abundante de constrangimento para o governo, tendo se tornado um herói para as facções mais estridentes do movimento Bolsonarista graças aos suas bravatas pedindo prisão para os juízes do STF e sua histeria anticomunista.”

