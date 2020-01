Glenn Greenwald diz que a mídia estadunidense exalta o imperialismo

247 – O jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, criticou o comportamento da mídia dos Estados Unidos, que, na prática, atua como propagandista de guerras e exalta o imperialismo. Glenn fez seu comentário nas redes sociais ao abordar uma entrevista do senador Bernie Sanders, do Partido Democrata, que foi criticado por "trollers" que diziam que ele não seria duro o suficiente para enfrentar o Irã. Glenn afirmou ainda que o país ameaçado é o Irã – e não os Estados Unidos. Confira:

Qual é o país que está ameaçando, e qual é o país que está sendo ameaçado??? O mapa responde com clareza.



Imagine se o Irã tivesse tropas estacionadas no México, Candad e todos os outros países perto dos EUA. Você acha que os EUA considerariam isso ameaçador? pic.twitter.com/bvQ91yP7Pc — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 8, 2020