Glenn: rejeição de denúncia é uma boa notícia, mas não é o suficiente

Em vídeo comentando a decisão do juiz que rejeitou denúncia contra ele, o jornalista Glenn Greenwald diz que seus advogados irão ao STF para tentar uma decisão definitiva, no entendimento de que uma investigação neste caso atenta contra a liberdade da imprensa edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, avalia, junto com seus advogados, que a decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara de Justiça Federal de Brasília, que rejeitou denúncia contra ele por associação criminosa e participação em invasões de celulares, "obviamente é uma boa notícia", mas não suficiente.

"Isso não é suficiente para a gente, nossos advogados vão agora ao STF pedir uma decisão que deixa bem claro que essa não é só uma decisão contrária à decisão anterior do STF [do ministro Gilmar Mendes], mas muito mais do que isso", manifestou-se Glenn em vídeo postado nas redes sociais após a decisão.

"Quase todas as organizações de mídia, não só no Brasil, mas no mundo, entendem que essa denúncia é um ataque grave contra a liberdade da imprensa", prosseguiu o jornalista. "Então eles vão ao STF para tentar uma decisão como essa", informou. Assista: