Global crítico de Bolsonaro expõe mensagens de ameaça de morte

“São baixos e não sabem perder. Tão vendo a casa ruir e me atacam com mentiras”, diz o ator da novela Amor de Mãe Tuca Andrada, da Rede Globo edit

247 - O ator Tuca Andrada, crítico de Jair Bolsonaro, que interpreta o policial Belizário na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo, expôs em seu perfil no Instagram uma ameaça de morte que recebeu através da rede social nesta quarta-feira (22). A informação é da Revista Fórum.

“Sua hora tá chegando. Você vai ser morto em breve”, diz mensagens publicadas nos comentários de imagem no perfil de Tuca, no Instagram.

“Olha aí. Acabo de ser ameaçado de morte por um robô bolsonarista”, responde o ator, ao expor o perfil do usuário responsável pelos comentários.

“Uma página de direita me caluniando. Nunca sugeri a morte de ninguém, ao contrário deles que vieram até a minha página afirmando que está próxima minha morte. Nunca incitei ódio contra nenhuma religião mas condeno os que usam a fé como comércio. São baixos e não sabem perder. Tão vendo a casa ruir e me atacam c mentiras”, afirmou o ator em publicação na rede social.

