Global se enfurece com emissora após ter peça ignorada e faz desabafo

247 - Armando Babaioff fez críticas à Globo, em especial ao jornalismo da Globo Minas, por ter dado “zero espaço” à divulgação de sua peça teatral que está em cartaz em Belo Horizonte.

Em um desabafo no Twitter, o ator apontou que a ausência de cobertura seria a partir da interpretação de que teatro não é uma pauta popular. “Obrigado, Globo Minas, em especial ao MGTV, por ter dado ZERO ESPAÇO de divulgação da passagem de Tom na Fazenda por Belo Horizonte. Considerar que teatro não é uma pauta popular, pois foi esse o motivo alegado, me assusta muito. Seguimos em cartaz, sem patrocínio. Bom dia”, escreveu ele.

Obrigado Globo Minas em especial ao MGTV por ter dado ZERO ESPAÇO de divulgação da passagem de Tom na Fazenda por Belo Horizonte. Considerar que teatro não é uma pauta popular, pois foi esse o motivo alegado, me assusta muito. Seguimos em cartaz, sem patrocínio. Bom dia. — Babaioff (@babaioff) April 29, 2023

