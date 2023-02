Global veterano associa doença à denúncia de assédio na emissora: 'Virei um alvo óbvio'

Apoie o 247

ICL

247 - José Mayer usou as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde nesta segunda (27). O ator recebeu alta após ser internado com um sangramento interno. Para o artista, o problema de saúde foi causado pela denúncia de assédio sexual movida contra ele nos bastidores da Globo, em 2017.

De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, aposentado da TV, o artista de 73 anos detalhou o seu diagnóstico em uma conversa com a produção de Sonia Abrão --as mensagens de texto foram compartilhadas pela apresentadora do A Tarde É Sua no Instagram.

Reprodução

"O que eu tive [agora] foi uma recidiva da doença autoimune que surgiu em mim por ocasião daqueles nefastos acontecimentos de 2017. Acabei optando pelo silêncio e pelo abandono de minha profissão de ator", explicou Mayer, ao referenciar a denúncia da assistente de figurino Susllem Tonani, que relatou em março de 2017 que ele teria a assediado durante as gravações de A Lei do Amor (2016).

Na conversa com a produção de Sonia Abrão, Mayer disse que, devido aos personagens com características machistas que interpretou ao longo de sua carreira, acabou se tornando um símbolo desse arquétipo.

"Virei um alvo um tanto óbvio, mas concordo que a reconstrução de novos valores da masculinidade é, sim, uma necessidade dos novos tempos", relatou ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.