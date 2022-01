Globo adota home office após surto de casos de funcionários com Covid

Apoie o 247

247 - Com a nova onda de contaminações por Covid no Brasil, a Globo suspendeu o trabalho híbrido até 31 de janeiro. Com isso, os funcionários passam a trabalhar remotamente a partir desta quarta (12). A informação foi confirmada pelo departamento de comunicação da emissora. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

"A partir do dia 12 de janeiro, a empresa alterará o regime de trabalho para aqueles que vêm exercendo suas funções em modelo híbrido, de forma a conter o aumento de casos observado após as festas de fim de ano. Esses voltarão a trabalhar 100% remotamente."

Segundo a emissora, foram reforçados alguns protocolos e revisitados outros para garantir o bem-estar de todos os funcionários, e a continuidade da oferta de conteúdo para o público. A Globo também vem mantendo o regime de testagem permanentemente.

A apresentadora do Jornal Nacional Renata Vasconcellos teve diagnóstico positivo para Covid-19. William Bonner voltou a apresentar o Jornal Nacional na noite desta terça (11) após resultado do exame PCR apontar que ele não contraiu Covid.

