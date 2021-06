Globo antecipa saída de Faustão e impede apresentador de se despedir do público

A saída de Fausto Silva estava prevista para dezembro. Com o distrato, Faustão não volta ao ar para se despedir de seu público cativo, após 32 anos no comando do programa edit

247 - A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (17) que antecipou a saída de Faustão da emissora. Com isso, Tiago Leifert assumirá o comando do "Domingão" até a estreia do novo projeto de Luciano Huck. Em nota, a emissora informa que o distrato foi feito em comum acordo com Faustão.

A saída de Fausto Silva estava prevista para dezembro. Com o distrato, Faustão não volta ao ar para se despedir de seu público cativo, após 32 anos no comando do programa.

Segundo apuração do colunista Leo Dias, do Metrópoles, a divulgação antecipada sobre o acerto com a Band para 2022 teria incomodado a Globo. A previsão é de que o apresentador estreie na emissora em janeiro do ano que vem, e continuar com seu programa aos domingos manteria sua imagem aquecida até lá.

"Com o distrato, a Globo coloca o apresentador “na geladeira” e tenta evitar que ele leve parte de sua audiência para a concorrência. Mas é inegável que não permitir que Faustão retorne ao ar para se despedir de seu público seja um descaso com sua história de sucesso durante 32 anos na emissora, que o tornou uma das personalidades da mídia mais queridas pelos brasileiros", afirma Leo Dias.

