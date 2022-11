Globo arma plano emergencial para evitar “problema Cássia Kis” nas próximas produções

Apoie o 247

247 - A rede Globo está determinada a não escalar mais nenhum artista extremista para as próximas novelas, de acordo com informações de fontes internas. A ideia é evitar o mesmo erro cometido com a atriz Cássia Kis (de "Travessia").

Segundo informações do NaTelinha, a emissora decidiu vetar artistas que estejam comparecendo a manifestações golpistas que questionam os resultados das urnas.

Até o momento, a cúpula da Globo não tem ideia de como lidar com a situação polêmica envolvendo a interprete de Cidália da novela das nove. O clima de tensão entre o elenco de "Travessia" também está afetando a novela, afirmou uma fonte.

