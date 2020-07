Globo ataca Aras após críticas do PGR à Lava Jato

Em campanha aberta pela candidatura do ex-juiz Sergio Moro à presidência da República, a Globo escalou seus comentaristas para atacar o procurador-geral Augusto Aras após sua participação em live do Prerrogativas, transmitida pela TV 247 edit

247 - Na guerra interna no Ministério Público Federal que coloca em lados opostos os defensores e os críticos da Operação Lava Jato, a Globo dá demonstrações claras de que está do lado da força-tarefa de Curitiba.

Depois das críticas feitas pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, à Lava Jato, em live do Grupo Prerrogativas no Youtube, retransmitida pela TV 247 na noite desta terça-feira (28), comentaristas da Globonews dispararam críticas ao chefe da PGR e defenderam enfaticamente o grupo de procuradores coordenado por Deltan Dallagnol.

Durante o programa Estúdio I, nesta tarde, os jornalistas Valdo Cruz, Natuza Nery, Otávio Guedes e Ana Flor defenderam a tese de que Aras, em uma “live com advogados que defendem empresários e políticos punidos pela Lava Jato”, está defendendo agora “os mesmos argumentos do advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins”.

Paralelamente, rasgaram elogios às declarações do procurador Roberson Pozzobon , em resposta a Aras, e leram uma nota de procuradores da Lava Jato . Nesta terça, pelo Twitter, Pozzobon colocou em suspeita a nomeação de Augusto Aras por Jair Bolsonaro, lembrando que para a escolha não foi seguida a tradição da lista tríplice enviada à presidência.

Na live da última noite, Aras disse que a Lava Jato é uma “caixa de segredos” e criticou a falta de transparência da operação. A declaração causou bastante repercussão no meio jurídico e político. O deputado Paulo Pimenta defende a criação de uma CPI para apurar a denúncia de que há um banco de dados com informações sobre 38 mil pessoas, incluindo parlamentares e juízes, por meio de um sistema paralelo, de acordo com Aras.

O embate entre o grupo da Lava Jato e o comando da PGR após a posse de Aras está relacionado também com a possibilidade de o novo procurador-geral da República poder extinguir as forças-tarefas existentes no MPF. Os procuradores temem perder o comando e a autonomia da Lava Jato.

