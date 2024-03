Globo ataca Lula por posição nacionalista do presidente sobre a Vale

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo atacou mais uma vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de suas posições nacionalistas sobre a Vale. "Custa caro ao Brasil a ideia, disseminada no PT, de que o Estado deve comandar tudo", escreveu o jornal, em editorial publicado nesta sexta-feira.

"Num passado não tão distante, quando o governo detinha fatia maior do capital da Vale, administrações petistas não se furtaram a intervir na empresa. A pressão na Vale e a intervenção na Petrobras são retrocessos que já cobram seu preço", escreve o editorialista, ignorando que a Petrobras alcançou valorização recorde, após a volta do presidente Lula ao poder.

