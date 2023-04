Globo baixa salário e alguns atores se desesperam para pagar dívidas

Apoie o 247

247 - A Globo alterou sua forma de contratação de atores, passando a priorizar vínculos por produção, desde o lançamento do projeto Uma Só Globo em 2018. Como resultado, centenas de artistas que antes faziam parte do casting fixo da emissora foram demitidos, visando uma TV mais enxuta, de acordo com informações apuradas pelo NaTelinha. Essa mudança teve um impacto significativo na vida financeira de diversos atores famosos, que agora enfrentam dificuldades para quitar contas como condomínio, IPTU, IPVA e empréstimos.

Anteriormente, com o contrato fixo, os atores e atrizes tinham uma previsão de receita que lhes permitia planejar o pagamento de suas dívidas. No entanto, com o contrato por obra certa, essa previsibilidade não existe mais. Além de receberem salários menores, as novelas na Globo têm uma duração média de apenas seis a sete meses.

Diante das crescentes dívidas, a reportagem constatou que muitos desses artistas têm vendido patrimônios para obter algum alívio financeiro e cortar despesas mensais, como jardineiros, piscineiros e funcionários de manutenção. Aqueles que vivem em condomínios luxuosos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, estão preocupados com o futuro de suas carreiras.

Para outra parcela de atores e atrizes famosos, a situação é ainda mais difícil. Enfrentam dificuldades para dormir, flertam com a depressão e estão sendo auxiliados por meio de vaquinhas entre amigos para não passarem fome.

