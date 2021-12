Globo censura cientista político que explicava a força de Lula e é detonada nas redes

Apoie o 247

247 – A Globo, que fez campanha pelo golpe de estado de 2016 e pela prisão política do ex-presidente Lula em 2018, com o objetivo de promover um choque neoliberal na economia, a retirada de direitos e a entrega do petróleo, foi alvo de críticas nas redes sociais na noite de ontem, ao censurar uma entrevista do cientista político Fernando Abrucio, justamente no momento em que ele explicava por que Lula é franco favorito em 2022. Confira:

Censura disfarçada. E desejo de ver seu propagação enganosa prosperar. O povo não é bobo, já chega Rede Globo: faça jornalismo e respeite nossa a inteligência alheia. https://t.co/2YUpKXCQ4C — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) December 15, 2021





