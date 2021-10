Globo comete erros jurídicos e ignora níveis de responsalidades ao dizer que Bolsonaro não é genocida, aponta Thiago Amparo

Numa sequência de tweets, o professor de Direito aponta os equívocos do editorial publicado pelo jornal O Globo nesta terça-feira (19) no classifica como "um abuso" chamar Bolsonaro de genocida edit

247 - O advogado Thiago Amparo, professor de direito internacional e direitos humanos na FGV-SP, fez críticas e apontou uma série de equívocos do editorial do Globo publicado nesta terça-feira (19) no qual o jornal classifica como "um abuso" acusar Jair Bolsonaro de genocídio.

Numa sequência de mensagens pelo Twitter, o jurista disse que o jornal da família Marinho tenta interromper o debate sobre o crime apontado contra Jair Bolsonaro pelo senador Renan Calheiros no relatório da CPI da Covid.

"O que me espanta mais no editorial é que parece como a interrupção do bom debate: ao invés de exigir que se investigue a seriedade das acusações (seja genocídio ou não), editorial soa como que corroborando com a omissão da PGR: interrompe a seriedade das acusações sobre indígenas", escreve Amparo.

Leia a sequência de mensagens na íntegra:

Há erros jurídicos no editorial do @JornalOGlobo sobre genocídio e pandemia. Seria importante o Jornal, em prol da seriedade e imparcialidade, dar espaço a outras vozes jurídicas sobre o tema. Aponto aqui alguns dos erros👇🏾: https://t.co/bemAzX3oOv — Thiago Amparo (@thiamparo) October 19, 2021

2) o Artigo 25 do Estatuto de Roma detalha responsabilidade penal individual, em gradação; inclui "ordenar, solicitar ou instigar" e "colaborar". Logo, acusar alguém de genocídio não é o mesmo que dizer que ele o praticou diretamente. Ignorar os níveis de resp. é leviano. pic.twitter.com/aprAR8CRdJ — Thiago Amparo (@thiamparo) October 19, 2021

4) Ao colocar que no sistema internacional é difícil ser condenado por genocídio, o que é verdade, o jornal não exerce qualquer crítica que deveria se esperar sobre política internacional. Ser difícil a condenação não significa que não haja plausibilidade jurídica da acusação. October 19, 2021

6) Se o jornal @JornalOGlobo quiser ter um debate jurídico sério sobre crimes internacionais, haveria de ter passado pelos seguintes temas: 1) complementariedade do sistema internacional; 2) omissão da PGR; 3) atos vs. omissão; 4) níveis de responsabilidade; 5) fatos. Não o fez. — Thiago Amparo (@thiamparo) October 19, 2021

8) o que me espanta mais no editorial é que parece como a interrupção do bom debate: ao invés de exigir que se investigue a seriedade das acusações (seja genocídio ou não), editorial soa como que corroborando com a omissão da PGR: interrompe a seriedade das acusações s/ indígenas — Thiago Amparo (@thiamparo) October 19, 2021

10) Eu, como leitor e assinante do @JornalOGlobo, adoraria mandar estes pontos para o/a ombudsman do jornal, ou pedir um erramos. Mas, fun fact: jornal O Globo não tem nem ombudsman, nem seção de erramos. So much for self-criticism. — Thiago Amparo (@thiamparo) October 19, 2021