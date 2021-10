Globo contrata Padre Fábio de Melo para ser funcionário de Luciano Huck

Apoie o 247

247 - Religioso mais famoso do Brasil, Fábio de Melo agora é funcionário da Globo. Ele foi contratado na semana passada para atuar como um repórter especial do Domingão com Huck. O padre galã vai protagonizar um quadro em que viajará pelo país para contar histórias de fé e de ações pelo bem. É a primeira novidade confirmada para o programa de Luciano Huck em 2022. A reportagem é do portal UOL.

O quadro deverá se chamar Fé na Estrada, e Fábio de Melo viajará sozinho, sem Huck ao seu lado. O próprio apresentador está escrevendo as escaletas (espécie de esqueleto de um roteiro, com todas as diretrizes da gravação) a partir de histórias pesquisadas por uma equipe montada especialmente para a atração.

O Domingão com Huck terá várias novidades no ano que vem. A princípio, o planejamento da Globo era estrear um programa novo com Luciano Huck aos domingos somente em janeiro. Mas a saída antecipada de Fausto Silva, que assinou com a Band no final de abril, obrigou a emissora a colocar Huck aos domingos em setembro.

Assim, o Domingão com Huck entrou no ar com quadros que deveriam ser apresentados por Faustão, como o Show dos Famosos, ou que comporiam o Caldeirão do Huck até dezembro, como o Quem Quer Ser Um Milionário?.

Apesar da estreia apresada, o Domingão com Huck vem mantendo o mesmo patamar de audiência do Domingão do Faustão e tem agradado à cúpula da Globo.

