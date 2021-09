Globo critica "realidade paralela" de Bolsonaro na ONU, após defender que ele tinha chance de "reparar imagem do Brasil"

Apoie o 247

247 - Em editorial publicado na tarde desta terça-feira (21), o jornal O Globo classificou o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da 76ª Assembleia-Geral da ONU como sendo de uma "realidade paralela".

O jornal, que anteriormente havia dito que Bolsonaro tinha, com sua participação na ONU, a "chance de reparar imagem do Brasil”, agora mostra espanto com o nível das mentiras contadas pelo chefe do governo brasileiro no órgão internacional. "Seu discurso não tem o menor amparo nos fatos. O que disse, quando não era simplesmente mentira, repetia as fantasias ideológicas da realidade paralela bolsonarista".

O texto ainda destaca as distorções do discurso sob o aspecto econômico: "no universo paralelo de Bolsonaro, o Brasil hoje se apresenta como 'um dos melhores destinos' para o capital. No mundo duro dos fatos, os investimentos diretos caíram pela metade em 2020 e, embora tenha havido recuperação este ano, os investidores resistem a apostar aqui em virtude do cenário político conturbado por ele próprio. (...) Noutra falácia, atribuiu às quarentenas decretadas por prefeitos e governadores a responsabilidade pela inflação. A dificuldade de conter os preços está hoje essencialmente ligada à incapacidade de seu governo em apresentar uma perspectiva mínima de equilíbrio fiscal".

Como "ponto mais delirante", o jornal destacou a defesa teimosa do suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19. "Declarou seu apoio à vacinação, ainda que não tenha tomado vacina e que seu governo as tenha desdenhado por meses enquanto se envolvia em negociatas obscuras, investia em cloroquina e outras curandeirices".

