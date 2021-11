Globo demite “repórter secreto” do Fantástico e José Hamilton Ribeiro

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Em mais uma onda de cortes iniciada nas últimas semanas, a Rede Globo demitiu dois veteranos da empresa: Eduardo Faustino, conhecido como “repórter secreto” do “Fantástico“, e José Hamilton Ribeiro. Ambos foram desligados nesta quinta-feira (25).

De acordo com o Splash, do UOL, as demissões foram amigáveis e causaram grande comoção na empresa. Ribeiro estava há mais de 40 anos no jornalismo da Globo e teve passagens pelo “Fantástico”, “Globo Repórter” e “Globo Rural”.

Na década de 1960, o jornalista perdeu a perna após pisar em uma mina terrestre durante a Guerra do Vietnã. Entre as principais reportagens dele estão "Trilha da Onça”, “Um passeio pelo Vietnã”, “O ciclo do tropeirismo”, “O trabalho dos índios bakairis” e uma investigação científica no Rio Paraguai.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Revista Fórum .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE