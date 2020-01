Globo diz que Regina Duarte terá de pedir suspensão de vínculo se assumir cargo público

"A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora", diz a Globo em nota edit

247 - A TV Globo se manifestou sobre a ida de Regina Duarte para a Secretaria de Cultura de Jair Bolsonaro, ainda que "em fase de testes", como ela mesma disse, para cobrar que a atriz terá de pedir suspensão de vínculo de trabalho com a emissora se a ida ao governo for definitiva.

"A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores", diz a nota da emissora.

A atriz se encontrou nesta segunda-feira 20 com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e, após a conversa, afirmou à imprensa que iniciará uma "fase de testes" a partir desta terça-feira 21 no governo.

"Nós vamos noivar, vou ficar noiva, vou lá conhecer onde eu vou habitar, com quem que eu vou conviver, quais são os guarda-chuvas que abrigam a pasta, enfim, a família. Noivo, noivinho", afirmou a atriz à coluna da jornalista Mônica Bergamo.

Em seguida, já anunciou planos para a área e a "classe artística": "Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe com o governo. Sou apoiadora deste governo desde sempre e defendo a classe artística desde os 14 anos".