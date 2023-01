Globo é acusada pela justiça de passar pano em caso de racismo nos bastidores de novela

O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) conseguiu comprovar tal postura edit

247 - O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) conseguiu comprovar que a Globo foi conivente com os casos de racismo nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador. As informações são do portal Notícias da TV.

O Notícias da TV obteve com exclusividade informações sobre alguns pontos já concluídos na investigação e teve acesso ao depoimento de uma testemunha que atuou na novela.

