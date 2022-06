Globo emite comunicado oficial sobre acidente com ator

Apoie o 247

Metrópoles - A comunicação da Globo se pronunciou sobre o acidente que o ator Irandhir Santos, intérprete do peão José Lucas de Nada na novela Pantanal, sofreu durante as gravações do folhetim de Bruno Luperi.

Em nota, a emissora afirmou que o acidente aconteceu “há algumas semanas” e afirmou que ele deve voltar a gravar “nos próximos dias”.

“Enquanto gravava cena montado em um cavalo, no Pantanal, o ator teve um incidente, foi prontamente atendido, e já está previsto para voltar às gravações nos próximos dias”, diz a nota, divulgada pelo portal G1.

O caso de Irandhir foi divulgado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. De acordo com ele, o ator precisou passar por uma cirurgia no ombro.

Segundo o jornalista, o artista foi levado, inicialmente, para um hospital em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas, com a informação da operação, teria optado por voltar ao Recife para ficar ao lado da família. O famoso teria ficado internado em um hospital da capital de Pernambuco.

