Globo endurece regras no combate à Covid e parte para tolerância zero com funcionários

247 - Com a alta em casos da Covid-19 e o avanço da vacinação no Brasil, a Globo endureceu ainda mais a regra para seus empregados. Aqueles que estiverem apenas com duas doses do imunizante, sem o reforço, não podem mais entrar nas dependências da emissora. O mesmo vale para novos contratados. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Ou seja, só trabalha na emissora quem tem pelo menos três doses de vacina no braço. A novidade é que mesmo se candidatou a uma vaga na empresa passou a receber o aviso sobre a exigência. A Globo deseja evitar ter em seu quadro pessoas que não acreditem na eficácia do imunizante.

O Notícias da TV teve acesso a uma proposta atualizada de contratação da empresa que diz: "Seguindo o compromisso de contribuir para um ambiente seguro para as nossas pessoas, informamos que ter o esquema completo de vacinação contra a Covid-19 é uma condição obrigatória para o trabalho na Globo".

"Presencial ou à distância, o comprovante com esquema regular deverá ser apresentado como pré-requisito para a contratação", completa o documento. A coluna apurou que já houve casos de demissão de quem não aceitava se vacinar nos bastidores.

Em maio, a Globo afirmou aos seus colaboradores que o índice de cadastro e vacinação dos funcionários da Globo está acima de 95%. O número é considerado excelente. Hoje, cerca de 45% dos brasileiros já tomaram uma dose de reforço. Com 18 anos ou mais, o número sobe para 60%.

Por conta do crescimento de casos, a Globo teve que voltar atrás em medidas de flexibilização. Entre elas, estão a volta da recomendação que repórteres do Jornalismo em São Paulo usem máscaras ao ar livre e o uso obrigatório da proteção facial para quem assiste a programas de Entretenimento na plateia.

