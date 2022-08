Globo erra e assusta ativista trans ao confundi-la com suspeita de assassinar amigo e assumir sua identidade

O erro foi causado porque as autoridades, ao verem um vídeo da influenciadora no perfil da suspeita, entenderam que se tratava da mesma pessoa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Globo deixou a influenciadora trans Luisa Marilac em pânico nesta terça (30) ao confundi-la com uma suspeita de assassinato durante o SP2. O âncora José Roberto Burnier chegou a corrigir o erro ao vivo no final do telejornal, mas ainda assim a blogueira fez questão de se pronunciar. "Tenho medo", explicou. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Globo do céu, não faz isso comigo, não, sempre tive o sonho de aparecer na Globo, mas não assim. Espero que as pessoas entendam isso, pelo amor de Deus. Estamos vivendo um mundo louco. Tenho medo", escreveu Luísa ao repostar, no Instagram, o pedido de desculpas do jornalista.

Luisa foi confundida com Maryana, outra mulher trans. O erro foi causado porque as autoridades, ao verem um vídeo da influenciadora no perfil da suspeita, entenderam que se tratava da mesma pessoa.

"No começo do jornal, nós falamos de um crime lá em São Bernardo do Campo. E mostramos um vídeo da youtuber Luisa Marilac --como se fosse a suspeita Maryana Elisa Rimes Paulo. O vídeo foi passado pela polícia porque Maryana tinha postado esse vídeo nas redes sociais dela. Agora há pouco o delegado falou com a nossa produção e admitiu o erro. A Luisa Marilac e aos nossos telespectadores pedimos desculpas", disse Burnier.

Luisa Marilac é ativista pelos direitos LGBTQIA+ e também escritora de um livro sobre a causa. Ela ficou conhecida na internet por causa do meme dos "bons drinks".

Veja abaixo o momento em que a Globo comete o erro e então se retrata.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.