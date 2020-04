Globo evita citar nome de Jair Bolsonaro durante exibição do Jornal Nacional

O nome de Jair Bolsonaro foi citado uma única vez na exibição do Jornal Nacional, mesmo após quase demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) edit

247 - A edição do Jornal Nacional desta terça-feira (7) insinua que a TV Globo deve ignorar Jair Bolsonaro nos próximos dias para entregar mais espaço ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS). A in formação é do jornal Folha de São Paulo.

O nome de Jair Bolsonaro foi citado uma única vez durante o programa, para relatar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivou uma denúncia contra o ocupante do Planalto, mesmo na edição do dia seguinte à quase demissão do ministro da Saúde, acrescenta a jornalista Cristina Padiglione na reportagem.

Cristina Padiglione ainda ressalta que não há determinações concretas para que o nome de Jair Bolsonaro seja citado no Jornal Nacional.

