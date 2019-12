Globo exibe seu primeiro especial de Natal com Papai Noel negro

O Papai Noel do especial de Natal da Globo deste ano será interpretado por Milton Gonçalves. Aos 85 anos, o ator se emocionou ao falar sobre o papel: "Quando eu era menino, não existia Papai Noel negro. Tudo o que era considerado bonito não tinha negros" edit

247 - Pela primeira vez, o especial de Natal da Rede Globo, exibido em 25 de dezembro, será protagonizado por uma família negra e terá um Papai Noel negro, informa a Folha de S.Paulo nesta terça-feira (24).

"Juntos a Magia Acontece" foi escrito por Cleissa Regina Martins e dirigido por Maria de Médicis. O especial conta a história de uma família cuja morte da matriarca, Neuza (Zezé Motta), às vésperas do Natal, desperta a depressão do viúvo Orlando (Milton Gonçalves) e desalinha a vida do filhos André (Fabrício Boliveira) e Vera (Camila Pitanga).

O veterano ator Milton Gonçalves, aos 85 anos, se emociona ao falar sobre seu papel. Com lágrimas nos olhos, ele relata: "Quando eu era menino, não existia Papai Noel negro. Tudo o que era considerado bonito não tinha negros. Nós sentíamos muito medo e vergonha. A gente se escondia [...] Farei este Papai Noel da melhor forma que puder. Se ele fosse oriental ou índio, também estaria do lado dele. Mas como sou eu, melhor para mim, né?", disse.