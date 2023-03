Globo faz lobby para que Petrobrás mantenha entrega de suas reservas de petróleo

Apoie o 247

247 - O Globo, um jornal que é considerado porta-voz dos neoliberais no Brasil, divulgou uma reportagem intitulada 'Mudança na Petrobras coloca em risco R$ 40 bi de investimento de 'junior oils'', na segunda-feira (13), seguindo a sua tradição.

No texto, O Globo sugere que a suspensão da venda de ativos da Petrobrás, uma questão estratégica para o país, afetaria a "euforia" das chamadas "junior oils", que estariam dispostas a gerar 300 mil postos de trabalho caso o governo Lula mantivesse a liquidação da estatal.

"A taxação de exportações de petróleo também é vista com preocupação por especialistas, que avaliam que isso pode aumentar a insegurança jurídica e afastar investidores", acrescenta o jornal.

Os impostos sobre exportações foram adotados pelo governo Lula para corrigir as contas públicas em meio à necessidade de restaurar as contas públicas diante da reoneração dos combustíveis.

"Em caráter imediato, há, segundo cálculos do GLOBO, ao menos R$ 5,8 bilhões em investimentos na berlinda com a postergação da venda pela Petrobras de três polos em terra em Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, levando em conta as expectativas de aporte de empresas como PetroReconcavo, Seacrest e 3R", diz ainda o jornal carioca.

