Globo faz mudança radical para estancar “fracasso” do BBB 22

247 - Após três semanas completas de exibição, o BBB 22 tem feito um milagre ao superar a audiência de Um Lugar ao Sol, atração exibida em um horário com mais televisores ligados. No entanto, o reality show está perdendo público desde a estreia, o que acendeu um sinal de alerta na Globo. Para reconquistar os telespectadores que foram e não voltaram, a emissora anunciou mudanças no programa para os próximos dias. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A mais radical delas é a casa de vidro, que será instalada no lugar da academia a partir de sexta-feira (11). O espaço receberá dois novos participantes, um homem e uma mulher do grupo Pipoca.

O público terá o poder de decidir se a dupla, que conta com informações privilegiadas por ter acompanhado os primeiros dias da atração, deve ou não entrar na disputa por R$ 1,5 milhão.

"Ou entram os dois ou não entra nenhum. O resultado dessa votação vai ser no domingo, dia 13, antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, ela estará imune neste paredão. E os dois, juntos, terão que dar um voto aberto e em consenso", explicou Tadeu Schmidt.

A casa de vidro é uma medida extrema da equipe comandada pelo diretor J.B. de Oliveira, o Boninho. Após as tentativas frustradas de apimentar as dinâmicas, com votação aberta e provas com consequência, a intenção é acabar com o clima de paz e amor e dar uma resposta para as críticas do público, que quer ver mais fogo no parquinho. Nesse sentido, o Jogo da Discórdia de segunda (7) foi uma esperança de dias de caos na casa.

