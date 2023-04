Globo fecha semana com segunda grande onda de demissões; estrelas do esporte estão na lista

Apoie o 247

247 - A Globo fez demissões na cobertura de esportes olímpicos nesta quinta-feira (13). Hortência Marcari, rainha do basquete e comentarista do NBB (Novo Basquete Brasil) e da NBA (National Basketball League), foi dispensada. Já Carlão Gouvêia, o Carlão do Vôlei, campeão olímpico nas Olimpíadas de 1992, também foi desligado.

Mas os cortes não param por aí. O comentarista Maurício Noriega, o narrador Jaime Jr. e o repórter Régis Rösing foram demitidos da Globo nesta quinta-feira (13), após 21, 11 e 33 anos como contratados, respectivamente.

